Минобороны: 97% раненых военнослужащих возвращаются в строй

До 97% российских военнослужащих возвращаются в строй после полученных ранений в ходе спецоперации. Об этом 15 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.



При этом Тришкин сравнил нынешний показатель возвращения к службе с показателями времен Великой Отечественной войны, который в те времена составлял 70%. На сегодняшний день, по словам начальника ГВМУ МО РФ, от ран в госпиталях умирает полпроцента бойцов.

Также Тришкин рассказал, какие ранения чаще всего получают военнослужащие в ходе спецоперации. 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% — на заболевания, по столько же на огнестрельные ранения и иные травмы.