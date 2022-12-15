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    BMW сбил людей на остановке на юге Москвы. Есть погибший

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    Смертельная авария произошла на юге Москвы вечером в четверг. Иномарка влетела прямо в людей, сообщает 15 декабря столичная прокуратура.

    ДТП случилось в 3-м Павелецком проезде. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и сбил людей, которые стояли на остановке общественного транспорта. После этого он врезался в припаркованный Citroën.

    Один из пострадавших умер на месте. Травмы также получили мужчина и женщина. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

    В ГИБДД уточнили, что БМВ был каршеринговым.

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