Школьники в Ленобласти тоже уйдут на каникулы раньше из-за гриппа. Отдыхать будут все

Чуть больше недели осталось учиться школьникам в Ленобласти. Начало зимних каникул решили сдвинуть на пару дней из-за эпидемиологической ситуации, сообщают 15 декабря региональные власти.
Дети должны были пойти отдыхать с 28 декабря, но в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ каникулы начнутся с 26-го, то есть с понедельника. Последний учебный день — 23 декабря, пятница.
Это касается всех школьников с 1-го по 11-й класс. Власти надеются, что решение позволит остановить цепочку заболеваемости.
«Сегодня на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области 197 классов в 57 школах — это порядка 5 тысяч детей», — рассказал вице-губернатор Николай Емельянов.
В Петербурге тоже приняли меры. Накануне стало известно, что до 20 декабря школьники с 1-го по 4-й класс завершат программу второй четверти. Дети с 5-го по 11-й класс будут учиться в обычном режиме. Но если в классе заболевает больше 20% учеников, надо переводить весь класс на удаленный формат как минимум на неделю. Зимние каникулы должны начаться с 28 декабря.