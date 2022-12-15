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    Школьники в Ленобласти тоже уйдут на каникулы раньше из-за гриппа. Отдыхать будут все

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    Чуть больше недели осталось учиться школьникам в Ленобласти. Начало зимних каникул решили сдвинуть на пару дней из-за эпидемиологической ситуации, сообщают 15 декабря региональные власти.

    Дети должны были пойти отдыхать с 28 декабря, но в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ каникулы начнутся с 26-го, то есть с понедельника. Последний учебный день — 23 декабря, пятница.

    Это касается всех школьников с 1-го по 11-й класс. Власти надеются, что решение позволит остановить цепочку заболеваемости.

    «Сегодня на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области 197 классов в 57 школах — это порядка 5 тысяч детей», — рассказал вице-губернатор Николай Емельянов.

    В Петербурге тоже приняли меры. Накануне стало известно, что до 20 декабря школьники с 1-го по 4-й класс завершат программу второй четверти. Дети с 5-го по 11-й класс будут учиться в обычном режиме. Но если в классе заболевает больше 20% учеников, надо переводить весь класс на удаленный формат как минимум на неделю. Зимние каникулы должны начаться с 28 декабря.

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