Спектакль из историй клиентов сотового оператора появился в Интернете

Подведены итоги масштабного конкурса «Твоя история с билайном», приуроченного к 30-летию компании. Премьера спектакля по мотивам историй финалистов уже доступна в сервисе билайн ТВ, в сообществе оператора ВКонтакте , а также на сайте конкурса . В постановке приняли участие известные актеры — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссер спектакля — Георгий Долмазян.

Клиенты делились рассказами, в которых услуги связи или сам бренд повлияли на жизнь автора или его близких. Всего на конкурс было прислано более пяти тысяч таких историй, но только пять из них вышли в финал. Еще две билайн выбрал среди своих сотрудников. Итоги конкурса подвели с помощью спектакля в формате road-movie, чтобы зритель мог прожить этот опыт самостоятельно.



Георгий Долмазян, режиссер спектакля:



«Совершенно уникальный проект. Впервые формат road-movie переходит на театральную сцену, где лучшие московские актеры играют не просто известных классических персонажей, а самых настоящих клиентов билайна. За каждым ярким персонажем стоит невероятная профессиональная актерская работа каждого из участников».



Никита Ефремов, актер:



«У нас подобралась великолепная команда, которая работает над спектаклем. И режиссер прекрасный, и все партнеры артисты, и те, кто отвечают за костюмы, и те, кто занимается продюсированием и выпуском этого спектакля. И с самой первой репетиции мы как-то даже не тратили время на нахождение общего языка и сразу начали изучать, смеяться и дружить. Мне всегда очень импонирует, когда происходят такие встречи, когда идет настолько легко живо и энергично. Как будто мы все, как в этой пьесе, встретились в каком-то купе, подружились, нашли общие точки соприкосновения и рассказали друг другу наши истории, которые близки нашему сердцу».