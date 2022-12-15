Спектакль из историй клиентов сотового оператора появился в Интернете

Подведены итоги масштабного конкурса «Твоя история с билайном», приуроченного к 30-летию компании. Премьера спектакля по мотивам историй финалистов уже доступна в сервисе билайн ТВ, в сообществе оператора ВКонтакте, а также на сайте конкурса. В постановке приняли участие известные актеры — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссер спектакля — Георгий Долмазян.
Клиенты делились рассказами, в которых услуги связи или сам бренд повлияли на жизнь автора или его близких. Всего на конкурс было прислано более пяти тысяч таких историй, но только пять из них вышли в финал. Еще две билайн выбрал среди своих сотрудников. Итоги конкурса подвели с помощью спектакля в формате road-movie, чтобы зритель мог прожить этот опыт самостоятельно.
Георгий Долмазян, режиссер спектакля:
«Совершенно уникальный проект. Впервые формат road-movie переходит на театральную сцену, где лучшие московские актеры играют не просто известных классических персонажей, а самых настоящих клиентов билайна. За каждым ярким персонажем стоит невероятная профессиональная актерская работа каждого из участников».
Никита Ефремов, актер:
«У нас подобралась великолепная команда, которая работает над спектаклем. И режиссер прекрасный, и все партнеры артисты, и те, кто отвечают за костюмы, и те, кто занимается продюсированием и выпуском этого спектакля. И с самой первой репетиции мы как-то даже не тратили время на нахождение общего языка и сразу начали изучать, смеяться и дружить. Мне всегда очень импонирует, когда происходят такие встречи, когда идет настолько легко живо и энергично. Как будто мы все, как в этой пьесе, встретились в каком-то купе, подружились, нашли общие точки соприкосновения и рассказали друг другу наши истории, которые близки нашему сердцу».
Победительницей конкурса стала Елена Тарасова из Москвы с историей «Любовь с первого голоса». Второе место занял Денис Лейком из Омска, третье — Василий Трофимов из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все они получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа — Елена Тарасова — один миллион рублей.
Сотрудники билайна, вышедшие в финал конкурса, получили сертификаты номиналом 100 000 рублей, которые можно будет потратить на отдых в загородном отеле на уикенд.
Александр Торбахов, генеральный директор билайна:
«Жизнь любого человека — это набор историй. Порой мы не замечаем этого, потому что стремительно несемся по жизни и не обращаем на это внимания. Заметить историю, записать и поделиться ею, сделать ее красивой — это большой дар, который дан не всем. Я очень благодарен всем, кто поделился с нами моментами жизни. Благодарен актерам и режиссерам, которые помогли воплотить их на сцене».
ПАО «ВымпелКом», LatgC5Y8g, beeline.ru