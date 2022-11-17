Красивая история. Петербурженка стала финалисткой конкурса с призом в миллион рублей

Конкурс «Твоя история с билайн», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Абонентам сотового оператора предлагалось рассказать о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей.
История петербурженки Алёны Васильевой вошла в число финалистов конкурса.
Алёна поделилась воспоминаниями о том, как сервис SMS-знакомств от билайна изменил её жизнь. В начале 2000-х годов с его помощью она познакомилась с человеком, который привёл её в компанию единомышленников, увлекавшихся турпоходами и фехтованием. Новые краски, новые эмоции. Спустя несколько лет Васильева встретила в этом кругу своего будущего мужа.
В целом в историях, присланных на конкурс жителями Северо-Запада, оказались воспоминания о том, как благодаря сотовой связи два грибника смогли выбраться из леса, более 15 сыновей появилось на свет, родилось более 22 дочерей и 6 пар стали счастливы в браке. Трогательные рассказы про любовь чаще всего встречались в эссе от клиентов билайна — всего было 25 таких историй. Два раза главным героем сюжета о мобильной связи стал кот.
За тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество увлекательных воспоминаний. На конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов от жителей нашей страны. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, опыт использования сотовой связи в первый раз или в удаленных труднодоступных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев — мобильный интернет.
У жителей Петербурга есть возможность поддержать авторов из нашего города и Ленобласти. Проголосовать можно на сайте проекта. Мария Литвина, Андрей Ярмыш и Леонид Холодков из Санкт-Петербурга, а Петр Бобачев — из Ленобласти.
Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий будут подведены до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.
Финал конкурса «Твоя история с билайном» состоится в Москве 8 декабря. Отметим, от Северо-Западного региона в финал прошла история петербурженки Алёны Васильевой.
15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино. В основе — пять захватывающих сюжетов, рассказанных клиентами билайна. Авторы рассказов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а победитель — один миллион рублей.
ПАО «ВымпелКом», LatgBh4mX beeline.ru