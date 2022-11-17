Красивая история. Петербурженка стала финалисткой конкурса с призом в миллион рублей

Конкурс «Твоя история с билайн», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Абонентам сотового оператора предлагалось рассказать о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей.



История петербурженки Алёны Васильевой вошла в число финалистов конкурса.

Алёна поделилась воспоминаниями о том, как сервис SMS-знакомств от билайна изменил её жизнь. В начале 2000-х годов с его помощью она познакомилась с человеком, который привёл её в компанию единомышленников, увлекавшихся турпоходами и фехтованием. Новые краски, новые эмоции. Спустя несколько лет Васильева встретила в этом кругу своего будущего мужа.



В целом в историях, присланных на конкурс жителями Северо-Запада, оказались воспоминания о том, как благодаря сотовой связи два грибника смогли выбраться из леса, более 15 сыновей появилось на свет, родилось более 22 дочерей и 6 пар стали счастливы в браке. Трогательные рассказы про любовь чаще всего встречались в эссе от клиентов билайна — всего было 25 таких историй. Два раза главным героем сюжета о мобильной связи стал кот.