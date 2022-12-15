Из воды — прямо в снег. Раненый медведь из Диксона устроил себе освежающую прогулку

Белый медведь, которого доставили раненым из посёлка Диксон в Московский зоопарк, впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер. Об этом 15 декабря рассказали в пресс-службе зверинца.



Хищник не только покувыркался в снегу, но и поплавал в бассейне. В воде он пытался двигать задними лапами, которые из-за травмы вынужден волочить при ходьбе. И хотя он и живет теперь в зоопарке, от прежних привычек не отказывается.



«Вылез (из бассейна) и начал обтираться об снег — так, как это происходит в природе», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.



Медведь поплавал в бассейне впервые за долгий период — в последний раз он купался в начале ноября. Тогда от физнагрузки решили временно отказаться. Вода препятствовала заживлению ран на его задних лапах. Сейчас раны затянулись.

«В течение полутора месяцев, пока Диксон находился в своем внутреннем вольере, зоологи проводили с ним ветеринарные тренинги и обрабатывали его раны регенерирующими средствами», — добавили в пресс-службе зоопарка.



Напомним, что раненого медведя в начале сентября нашли жители поселка Диксон на Таймыре (Красноярский край) и передали информацию в Росприроднадзор. Специалисты оказали зверю первую помощь на месте и перевезли его в Норильск, а 6 сентября доставили в Москву. Транспортировка прошла успешно, но в Московский зоопарк медведь прибыл в крайне тяжелом состоянии — мог шевелить только передними лапами и головой. Ветврачи обнаружили у него порядка 25–30 огнестрельных ранений разного диаметра, предположительно от картечи.

