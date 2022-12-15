    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -12

    2 м/с, южн

    757мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.36eur67.45
    ТЕМА ДНЯ

    Премия "Фонтанки" - прямая трансляция

    Из воды — прямо в снег. Раненый медведь из Диксона устроил себе освежающую прогулку

    1980
    обсудить

    Белый медведь, которого доставили раненым из посёлка Диксон в Московский зоопарк, впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер. Об этом 15 декабря рассказали в пресс-службе зверинца.

    Хищник не только покувыркался в снегу, но и поплавал в бассейне. В воде он пытался двигать задними лапами, которые из-за травмы вынужден волочить при ходьбе. И хотя он и живет теперь в зоопарке, от прежних привычек не отказывается.

    «Вылез (из бассейна) и начал обтираться об снег — так, как это происходит в природе», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Медведь поплавал в бассейне впервые за долгий период — в последний раз он купался в начале ноября. Тогда от физнагрузки решили временно отказаться. Вода препятствовала заживлению ран на его задних лапах. Сейчас раны затянулись.

    «В течение полутора месяцев, пока Диксон находился в своем внутреннем вольере, зоологи проводили с ним ветеринарные тренинги и обрабатывали его раны регенерирующими средствами», — добавили в пресс-службе зоопарка.

    Напомним, что раненого медведя в начале сентября нашли жители поселка Диксон на Таймыре (Красноярский край) и передали информацию в Росприроднадзор. Специалисты оказали зверю первую помощь на месте и перевезли его в Норильск, а 6 сентября доставили в Москву. Транспортировка прошла успешно, но в Московский зоопарк медведь прибыл в крайне тяжелом состоянии — мог шевелить только передними лапами и головой. Ветврачи обнаружили у него порядка 25–30 огнестрельных ранений разного диаметра, предположительно от картечи.

    В последующие дни — для стабилизации состояния после долгой анестезии — ему оказывали консервативное поддерживающее лечение, включая обезболивающие и антибиотики. У него специальный рацион питания, в который входят сырое и варёное мясо, три вида рыбы и рыбьего жира, перепелиные яйца и овсяная каша на говяжьем бульоне. После недели в зоопарке медведь начал проявлять активность и перемещаться по вольеру.

    Подробнее о медведе Диксоне, за судьбой которого следила без преувеличения вся страна, читайте и смотрите на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close