Беглов поблагодарил митрополита, который летал над Петербургом на вертолёте с иконой во время коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил представителей РПЦ за помощь в борьбе с коронавирусом, а также лично митрополита Варсонофия, который в разгар пандемии пролетел над городом на вертолёте с иконой в руках.
«Я видел, что когда во время пандемии было очень сложно и тяжело, представители всех конфессий молились за то, чтобы пришло здравие в наш город. Вы облетали на вертолёте несколько раз с иконами наш город, и я хочу сказать, что, действительно, пандемия отступала. Хотел поблагодарить всех священнослужителей, владык, матушек в том числе, за служение», — заявил Беглов в ходе Всемирного русского народного собора 15 декабря (цитата по «ЗАКС.ру»).
Помимо губернатора Петербурга и самого митрополита Варсонофия, на форуме также выступили спикер городского Заксобрания Александр Бельский, православный бизнесмен Константин Малофеев и другие. Мероприятие проходит в четверг в павильоне парка «Россия — моя история».
«Фонтанка» писала, как в июне 2021 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епархиальные священнослужители совершили «воздушный» молебен. Они облетели город на вертолёте, чтобы помолиться об избавлении горожан от пандемии COVID-19.