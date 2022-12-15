Беглов поблагодарил митрополита, который летал над Петербургом на вертолёте с иконой во время коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил представителей РПЦ за помощь в борьбе с коронавирусом, а также лично митрополита Варсонофия, который в разгар пандемии пролетел над городом на вертолёте с иконой в руках.



«Я видел, что когда во время пандемии было очень сложно и тяжело, представители всех конфессий молились за то, чтобы пришло здравие в наш город. Вы облетали на вертолёте несколько раз с иконами наш город, и я хочу сказать, что, действительно, пандемия отступала. Хотел поблагодарить всех священнослужителей, владык, матушек в том числе, за служение», — заявил Беглов в ходе Всемирного русского народного собора 15 декабря (цитата по «ЗАКС.ру»).

