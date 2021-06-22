Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епархиальные священнослужители совершили «воздушный» молебен. Как сообщается на сайте петербургской митрополии 22 июня, они облетели город на вертолете, чтобы помолиться об избавлении горожан от пандемии коронавируса.
Во время полёта митрополит и его коллеги пели благодарственный молебен Господу нашему Иисусу Христу и акафисты «Иисусу Сладчайшему» и Пресвятой Богородице.
«Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве», — говорится на сайте митрополии.
Попытки спасти город от «вредоносного поветрия» молитвами Варсонофий предпринимал уже не единожды. Годом ранее он уже совершал аналогичный облёт, а также объезд с иконами по кольцевой автодороге.
Также молитвенный объезд Москвы совершал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Весной 2020 года он объехал российскую столицу с молитвой «об избавлении от коронавируса» с иконой «Умиление». До этого духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни 88-летний схиархимандрит Илий (Ноздрин) облетел Москву и Петербург на самолете. Он тоже молился о защите России от эпидемии коронавируса.