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«Трижды осенил иконами город на Неве». Митрополит Варсонофий совершил божественный облёт на вертолёте против пандемии

Митрополит Петербургский и Ладожский облетел Северную столицу для избавления от коронавируса

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епархиальные священнослужители совершили «воздушный» молебен. Как сообщается на сайте петербургской митрополии 22 июня, они облетели город на вертолете, чтобы помолиться об избавлении горожан от пандемии коронавируса.

Во время полёта митрополит и его коллеги пели благодарственный молебен Господу нашему Иисусу Христу и акафисты «Иисусу Сладчайшему» и Пресвятой Богородице.

«Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве», — говорится на сайте митрополии.

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Попытки спасти город от «вредоносного поветрия» молитвами Варсонофий предпринимал уже не единожды. Годом ранее он уже совершал аналогичный облёт, а также объезд с иконами по кольцевой автодороге.

Также молитвенный объезд Москвы совершал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Весной 2020 года он объехал российскую столицу с молитвой «об избавлении от коронавируса» с иконой «Умиление». До этого духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни 88-летний схиархимандрит Илий (Ноздрин) облетел Москву и Петербург на самолете. Он тоже молился о защите России от эпидемии коронавируса.

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Комментарии (24)

Danik
Кто заказывал? Кто оплачивал полет?
Записку кто подавал на мероприятие?
И это в России!
Космонавты летать перестали, зато летают попы!
Dazdraperma
А кто сказал, что крестный лет менее эффективен против вируса, чем намордник?
VF812
Мда... хоть бы на ослике объехал что ли, а то на железяке, которая и летать-то не должна.
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