Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епархиальные священнослужители совершили «воздушный» молебен. Как сообщается на сайте петербургской митрополии 22 июня, они облетели город на вертолете, чтобы помолиться об избавлении горожан от пандемии коронавируса.



Во время полёта митрополит и его коллеги пели благодарственный молебен Господу нашему Иисусу Христу и акафисты «Иисусу Сладчайшему» и Пресвятой Богородице.



«Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве», — говорится на сайте митрополии.