В МИД заявили, что Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Азии и Персидского залива

Россия намерена заключить соглашения о безвизовом режиме еще с рядом стран Персидского залива и Азии. Об этом 15 декабря заявил ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.



Дипломат напомнил, что уже действует договор о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. «Сейчас с рядом других стран Персидского залива такие соглашения в работе, а также еще с рядом стран в Азии», — сказал он.



В начале ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по введению безвизового режима для иностранцев — без учета принципа взаимности. Доклад кабмина и профильных ведомств глава государства ждет до 1 июня.