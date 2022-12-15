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    В МИД заявили, что Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Азии и Персидского залива

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    Россия намерена заключить соглашения о безвизовом режиме еще с рядом стран Персидского залива и Азии. Об этом 15 декабря заявил ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

    Дипломат напомнил, что уже действует договор о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. «Сейчас с рядом других стран Персидского залива такие соглашения в работе, а также еще с рядом стран в Азии», — сказал он.

    В начале ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по введению безвизового режима для иностранцев — без учета принципа взаимности. Доклад кабмина и профильных ведомств глава государства ждет до 1 июня.

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