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    В России могут ввести безвизовый режим для иностранцев без учета принципа взаимности

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    18 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по введению безвизового режима для иностранцев — без учета принципа взаимности. Об этом говорится в публикации на сайте Кремля от 1 ноября.

    Речь идет о поездках «в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях». Кабмину вместе с МИД, МВД и ФСБ нужно представить доклад до 1 июня.

    Кроме того, им нужно представить предложения по увеличению срока действия многократной туристической визы, а также объемов авиаперевозок и возобновлению действия единой электронной визы для иностранцев (касается стран, которые не считаются недружественными). Предлагается подумать о «распространении практики Петербурга» — безвизовом въезде для иностранцев, которые организованно путешествуют на круизных судах.

    «[Представить предложения] по упрощению требований, касающихся деятельности в сфере туризма, связанной с использованием российских туристских судов, включая неприменение правил пограничного режима, применение уведомительного порядка осуществления деятельности по организации круизов при безусловном выполнении требований безопасности», — также говорится в тексте.

    Ранее в начале сентября Путин заявил, что поручит МИДу изучить вопрос расширения практики безвизового режима в ответ на вводимые Европой ограничения.

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    Комментарии 18

    SERGEY11101 Ноя 2022 в 21:51
    Пускай вводят- интересно на это бы было посмотреть ,то что нас исскуственно сделали изгоями не значит что другие нации такие же. Другое дело на чем они до нас добираться будут .
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