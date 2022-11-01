В России могут ввести безвизовый режим для иностранцев без учета принципа взаимности

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по введению безвизового режима для иностранцев — без учета принципа взаимности. Об этом говорится в публикации на сайте Кремля от 1 ноября.



Речь идет о поездках «в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях». Кабмину вместе с МИД, МВД и ФСБ нужно представить доклад до 1 июня.

