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    Премия "Фонтанки" - прямая трансляция

    Признание и Влияние

    Интрига скоро раскроется: началось награждение победителей городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» 2022 года

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    В Главном штабе Эрмитажа началась церемония вручения ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». В четвертый раз городской портал «Фонтанка.ру» награждает компании и организации, которым выразили признание горожане, отдав свои голоса.

    Наградить победителей, получить заслуженные дипломы и просто пообщаться и посмотреть на церемонию в этот вечер в Главном штабе собрались почти 500 человек: представители власти, политики, культуры, бизнеса, различных общественных организаций и СМИ. Среди них губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернаторы Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, Кирилл Поляков, председатель ЗакКСа Александр Бельский, звезды сцены певец и композитор Игорь Корнелюк, сатирик Семен Альтов, клоун театра «Лицедеи» Анвар Либабов, группа Billy's Band, руководители крупного бизнеса, а также, конечно, номинанты, входящие в ТОП-10 по каждой номинации и ожидающие, когда огласят итоги голосования. Ведут церемонию Дмитрий Нагиев и Елена Голуб.

    Первым гостей поприветствовал председатель совета директоров «АЖУР-Медиа», руководитель Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв: «Премия — это попытка через искренность наших читателей дать ответ, кто самый лучший в городе. Мы помогаем горожанам высказать своё мнение, а бизнесу — понять, как мы поработали. Нам хочется, чтобы год, который уходит, оставил вам хорошие эмоции и большие надежды».

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    В течение ближайших двух часов будут объявлены победители по 11 номинациям. Увидеть церемонию своими глазами вы можете в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» и в официальной группе портала «ВКонтакте».

    В этом году премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» поддерживают:

    Информационный партнер: ЯRUS

    Партнеры премии:

    Компания «Газинформсервис»

    ПАО «Сбербанк»

    Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»

    Setl Group

    Инвестиционная компания «Евроинвест»

    Медиа-холдинг JUNWEX

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