Водитель запихивает четырёх детей в багажник и уезжает — такое видео получила полиция Красноярска

Полицейские в Красноярске нашли и наказали водителя, который перевозил детей с нарушением. Он объяснился и, возможно, раскаялся.
Как сообщает 15 декабря ГУВД Красноярского края, несколько дней назад ГИБДД получила видео, на котором водитель «Мерседеса» на парковке у детского гипермаркета усаживает четырёх маленьких детей в багажник. После этого он захлопывает дверь багажника, садится за руль, а взрослые пассажиры — в салон, и машина уезжает с парковки.
Правоохранители нашли мужчину, это 41-летний житель Красноярска. Он объяснил, почему посадил детей в багажник: детских автокресел не было, а ехать нужно.
Автомобилист полностью признал вину и, как говорится в сообщении ГУВД, раскаялся. Его оштрафовали на 3 000 рублей за нарушение требований ПДД при перевозке детей.