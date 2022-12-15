Водитель запихивает четырёх детей в багажник и уезжает — такое видео получила полиция Красноярска

Полицейские в Красноярске нашли и наказали водителя, который перевозил детей с нарушением. Он объяснился и, возможно, раскаялся.



Как сообщает 15 декабря ГУВД Красноярского края, несколько дней назад ГИБДД получила видео, на котором водитель «Мерседеса» на парковке у детского гипермаркета усаживает четырёх маленьких детей в багажник. После этого он захлопывает дверь багажника, садится за руль, а взрослые пассажиры — в салон, и машина уезжает с парковки.

