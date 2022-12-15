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    Водитель запихивает четырёх детей в багажник и уезжает — такое видео получила полиция Красноярска

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    Полицейские в Красноярске нашли и наказали водителя, который перевозил детей с нарушением. Он объяснился и, возможно, раскаялся.

    Как сообщает 15 декабря ГУВД Красноярского края, несколько дней назад ГИБДД получила видео, на котором водитель «Мерседеса» на парковке у детского гипермаркета усаживает четырёх маленьких детей в багажник. После этого он захлопывает дверь багажника, садится за руль, а взрослые пассажиры — в салон, и машина уезжает с парковки.

    МВД 24

    Правоохранители нашли мужчину, это 41-летний житель Красноярска. Он объяснил, почему посадил детей в багажник: детских автокресел не было, а ехать нужно.

    Автомобилист полностью признал вину и, как говорится в сообщении ГУВД, раскаялся. Его оштрафовали на 3 000 рублей за нарушение требований ПДД при перевозке детей.

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