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    Водитель, чей поворот не по правилам сгубил мотоциклиста на Новочеркасском, получил условный срок

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    Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который минувшим летом поймал на повороте мотоцикл и приехал в припаркованную машину. Мотоциклиста увезли в больницу, но спасти не смогли.

    Авария произошла 6 июля в 21:13 на пересечении Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы. Подсудимый на Hyundai Elantra следовал по Новочеркасскому проспекту от Заневского в сторону Рижской улицы, выехал на перекресток с Таллинской по зеленому сигналу светофора и на скорости около 37–40 км/ч стал поворачивать налево, хотя там разрешено движение только прямо или направо, сообщает 15 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В это время во встречном направлении по проспекту ехал мотоцикл Yamaha. Автомобилист не заметил его вовремя и столкнулся с байкером, когда выехал на встречную полосу. После этого «Хёндэ» изменил траекторию и врезался в стоящий перед перекрестком на Таллинской Ford Mondeo.

    В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался 10 июля от сочетанной тупой травмы тела со множественными переломами и повреждением внутренних органов.

    Водитель Hyundai признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал автомобилиста виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением водительских прав на 2,5 года. В пользу потерпевшей стороны с него также взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

    Фото: «Мотосолидарность официальная страница»

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