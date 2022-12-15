Водитель, чей поворот не по правилам сгубил мотоциклиста на Новочеркасском, получил условный срок

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который минувшим летом поймал на повороте мотоцикл и приехал в припаркованную машину. Мотоциклиста увезли в больницу, но спасти не смогли.

Авария произошла 6 июля в 21:13 на пересечении Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы. Подсудимый на Hyundai Elantra следовал по Новочеркасскому проспекту от Заневского в сторону Рижской улицы, выехал на перекресток с Таллинской по зеленому сигналу светофора и на скорости около 37–40 км/ч стал поворачивать налево, хотя там разрешено движение только прямо или направо, сообщает 15 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В это время во встречном направлении по проспекту ехал мотоцикл Yamaha. Автомобилист не заметил его вовремя и столкнулся с байкером , когда выехал на встречную полосу. После этого «Хёндэ» изменил траекторию и врезался в стоящий перед перекрестком на Таллинской Ford Mondeo.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался 10 июля от сочетанной тупой травмы тела со множественными переломами и повреждением внутренних органов.