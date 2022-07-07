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    «Hyundai два раза развернуло». На Малой Охте мотоциклист разбился об автомобиль

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    Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля произошло в Красногвардейском районе Петербурга вечером 6 июля. «Ямаха» оставила вмятину в машине и лишилась колеса, пилот госпитализирован.

    Последствия аварии показали в группе «Мотосолидарность» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, мотоциклист ехал очень быстро и столкнулся с «Хёндэ», который поворачивал с Новочеркасского проспекта на Таллинскую улицу.

    «Удар был очень сильный, «Хёндэ» два раза по 180 градусов развернулся и уперся в "Форд"», — рассказывает автор фото.

    Мотоциклиста госпитализировали в Александровскую больницу, пишут в группе. Как рассказывают, молодой человек был в сознании.

    «Был на месте, имел разговор с водителем. С его слов, поворачивал налево, но там знак "Движение прямо и направо"», — добавляет другой свидетель.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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