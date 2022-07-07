«Hyundai два раза развернуло». На Малой Охте мотоциклист разбился об автомобиль

Последствия аварии показали в группе « Мотосолидарность » во «ВКонтакте». По словам очевидцев, мотоциклист ехал очень быстро и столкнулся с «Хёндэ», который поворачивал с Новочеркасского проспекта на Таллинскую улицу.

Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля произошло в Красногвардейском районе Петербурга вечером 6 июля. «Ямаха» оставила вмятину в машине и лишилась колеса, пилот госпитализирован.

«Удар был очень сильный, «Хёндэ» два раза по 180 градусов развернулся и уперся в "Форд"», — рассказывает автор фото.

Мотоциклиста госпитализировали в Александровскую больницу, пишут в группе. Как рассказывают, молодой человек был в сознании.



«Был на месте, имел разговор с водителем. С его слов, поворачивал налево, но там знак "Движение прямо и направо"», — добавляет другой свидетель.



«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.