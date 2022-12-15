В Петербурге раскрыли дело об убийстве женщины на Невском в 2006 году. Свою предыдущую жертву подозреваемый кусал за грудь

Тело 26-летней женщины нашли в парадной дома в центре Петербурга в декабре 2006. Подозреваемого нашли ровно через 14 лет в колонии, где он отбывает срок за жестокое убийство.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 15 декабря, накануне 48-летнему мужчине, отбывающему срок в 20 лет за грабеж, изнасилование и убийство, предъявили обвинение и в смерти женщины.
По версии следствия, вечером 10 декабря он увидел идущую по Невскому проспекту женщину, затащил её в парадную дома 128, где задушил.
В 2008 году обвиняемого городской суд Петербурга приговорил к 20 годам в колонии с обязательным посещением психиатра. Он был признан виновным в том, что ограбил на проспекте Маршала Захарова женщину, а также за то, что напал на девушку недалеко от Сенной площади. Он не только отнял у нее телефон и кошелек, но и изнасиловал, искусал и исцарапал грудь, а потом забил ногами.