В Петербурге раскрыли дело об убийстве женщины на Невском в 2006 году. Свою предыдущую жертву подозреваемый кусал за грудь

Тело 26-летней женщины нашли в парадной дома в центре Петербурга в декабре 2006. Подозреваемого нашли ровно через 14 лет в колонии, где он отбывает срок за жестокое убийство.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 15 декабря, накануне 48-летнему мужчине, отбывающему срок в 20 лет за грабеж, изнасилование и убийство, предъявили обвинение и в смерти женщины.



По версии следствия, вечером 10 декабря он увидел идущую по Невскому проспекту женщину, затащил её в парадную дома 128, где задушил.

