В Петербурге дождался наказания хулиган, который пинал скорую и напал на водителя

Невский райсуд огласил приговор местному жителю Валерию Грудину, который пинал карету скорой помощи и пытался побить водителя. Его признали виновным в хулиганстве.

Грудину назначили 8 месяцев в колонии-поселении, сообщает 15 декабря объединенная пресс-служба городских судов. С учетом срока ареста наказание считается отбытым. Вину нарушитель полностью признал и раскаялся, но вот от дачи показаний отказался.

Как писала «Фонтанка», неприятная история произошла в апреле. Очевидцы рассказывали, что по Тепловозной улице ходит человек «явно не в себе», размахивает руками и несет бред. Кто-то вызвал скорую, и в итоге мужчина стал пинать подъехавшую машину и напал на водителя. По данным суда, в этот момент Грудин был пьян, а также нецензурно бранился.