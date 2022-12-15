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    В Петербурге дождался наказания хулиган, который пинал скорую и напал на водителя

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    Невский райсуд огласил приговор местному жителю Валерию Грудину, который пинал карету скорой помощи и пытался побить водителя. Его признали виновным в хулиганстве.

    Грудину назначили 8 месяцев в колонии-поселении, сообщает 15 декабря объединенная пресс-служба городских судов. С учетом срока ареста наказание считается отбытым. Вину нарушитель полностью признал и раскаялся, но вот от дачи показаний отказался.

    Как писала «Фонтанка», неприятная история произошла в апреле. Очевидцы рассказывали, что по Тепловозной улице ходит человек «явно не в себе», размахивает руками и несет бред. Кто-то вызвал скорую, и в итоге мужчина стал пинать подъехавшую машину и напал на водителя. По данным суда, в этот момент Грудин был пьян, а также нецензурно бранился.

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