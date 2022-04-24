Мужчина пинал скорую у станции «Рыбацкое», а потом напал на водителя

Неспокойной выдалась смена у бригады скорой в Невском районе Петербурга. Их вызвали на помощь больному человеку, а в итоге лечиться пришлось самим.



Звонок в службу «03» с вызовом к станции метро «Рыбацкое» поступил накануне около полуночи, стало известно «Фонтанке» 24 апреля. Очевидцы сообщали, что у дома 31 по Тепловозной улице ходит мужчина явно не в себе, размахивает руками и несет бред.

Медики были на месте уже в 0:30. Но на предложение осмотра мужчина отреагировал странно, сначала начал наносить удары ногами по карете скорой, а затем набросился с кулаками на водителя, который вышел посмотреть, что происходит.