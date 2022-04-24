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    Мужчина пинал скорую у станции «Рыбацкое», а потом напал на водителя

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    Неспокойной выдалась смена у бригады скорой в Невском районе Петербурга. Их вызвали на помощь больному человеку, а в итоге лечиться пришлось самим.

    Звонок в службу «03» с вызовом к станции метро «Рыбацкое» поступил накануне около полуночи, стало известно «Фонтанке» 24 апреля. Очевидцы сообщали, что у дома 31 по Тепловозной улице ходит мужчина явно не в себе, размахивает руками и несет бред.

    Медики были на месте уже в 0:30. Но на предложение осмотра мужчина отреагировал странно, сначала начал наносить удары ногами по карете скорой, а затем набросился с кулаками на водителя, который вышел посмотреть, что происходит.

    В итоге вместо больницы буйный пациент оказался в отделе полиции. Там установили и его личность. У 47-летнего жителя Кировского района области оказалась богатая биография: с середины 90-х до середины 2000-х он почти каждые 2–4 года получал сроки по статьям за хулиганство, грабежи и наркотики.

    И снова он не избежал этого: возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    Пострадавшему водителю скорой медицинскую помощь оказали коллеги.

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