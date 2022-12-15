Во Франции во время беспорядков после футбола пострадал 14-летний подросток. Он умер в больнице

Во французском городе Монпелье во время беспорядков после победы национальной сборной над командой Марокко в полуфинальном матче ЧМ по футболу в Катаре пострадал 14-летний подросток, позже он скончался. Об этом 15 декабря сообщает BFM TV.



По данным префектуры департамента Эро, молодого человека сбил водитель такси, который скрылся с места преступления. Транспортное средство было найдено недалеко от места ДТП и передано на хранение. Самого пострадавшего срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.