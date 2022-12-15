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    Во Франции во время беспорядков после футбола пострадал 14-летний подросток. Он умер в больнице

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    Во французском городе Монпелье во время беспорядков после победы национальной сборной над командой Марокко в полуфинальном матче ЧМ по футболу в Катаре пострадал 14-летний подросток, позже он скончался. Об этом 15 декабря сообщает BFM TV.

    По данным префектуры департамента Эро, молодого человека сбил водитель такси, который скрылся с места преступления. Транспортное средство было найдено недалеко от места ДТП и передано на хранение. Самого пострадавшего срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

    Автор: youtube.com

    В СМИ сообщают, что полиция Франции во время беспорядков арестовала около 170 человек по всей стране. При этом в бельгийской столице Брюсселе таких оказалось примерно 100.

    «Фонтанка» писала, что после полуфинала чемпионата мира по футболу между французскими и марокканскими болельщиками развернулась настоящая битва. Фанаты обстреливали друг друга из ракетниц, закидывали фаерами. В четверг сборная Франции обыграла футболистов из Марокко, завершив полуфинал чемпионата.

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