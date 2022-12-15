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    Французские и марокканские болельщики устроили побоище после матча

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    Битва между французскими и марокканскими болельщиками развернулась после полуфинала чемпионата мира по футболу. Об этом 15 декабря сообщает Le Figaro.

    Уличные столкновения происходят на Елисейских полях в Париже, а также в Ницце. Фанаты обстреливают друг друга из ракетниц, закидывают фаерами. Издание пишет, что французы преследуют марокканских болельщиков с криками «Арабы, вон!» и «мы дома». Также сообщается о схватках в Монпелье, там есть пострадавшие.

    В четверг сборная Франции обыграла футболистов из Марокко, завершив полуфинал чемпионата.

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