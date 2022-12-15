Французские и марокканские болельщики устроили побоище после матча

Битва между французскими и марокканскими болельщиками развернулась после полуфинала чемпионата мира по футболу. Об этом 15 декабря сообщает Le Figaro.



Уличные столкновения происходят на Елисейских полях в Париже, а также в Ницце. Фанаты обстреливают друг друга из ракетниц, закидывают фаерами. Издание пишет, что французы преследуют марокканских болельщиков с криками «Арабы, вон!» и «мы дома». Также сообщается о схватках в Монпелье, там есть пострадавшие.