Сейсмостанция в Иркутске зарегистрировала событие. Смотрите, как взрыв на нефтезаводе меняет окрестности

Взрыв на промплощадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области утром 15 декабря зафиксировали камеры. Видеозаписями делятся местные соцсети. Пожар уже ликвидирован.
Жители Ангарска и других населённых пунктов проснулись от громкого звука и ударной волны. «Около 6 проснулась от того, что кровать шатается (4 этаж в 92), небольшой звук. Думала, опять землетрясение, интернет молчит, думала, что приснилась. А тут такое», — рассказывает Валентина в группе «Непростой Ангарск». «Я в Иркутске почувствовал», — добавляет Руслан.
Ircity пишет, что, по оценкам Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмостанция в Иркутске зарегистрировала сейсмическое событие в 5:52, что по времени совпадает с ЧП на заводе, оно было интерпретировано как взрыв на расстоянии 40 километров с энергетическим классом 9.7. Интенсивность толчков в Ангарске составила 4 балла.
На ТЭЦ в Ангарске взрывной волной выбило окна. Об этом, как передаёт «Ангарск 38», сообщают работники станции. Также в соцсетях расходятся видео из помещений, где разрушились конструкции подвесного плиточного потолка.
Пожар на промплощадке в Ангарской нефтехимической компании начался рано утром 15 декабря. Горело более 2 500 квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале. Погибли два человека, пятеро пострадали. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь. По данным Ircity, управление Роспотребнадзора по Иркутской области не выявило превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в Ангарске.