Сейсмостанция в Иркутске зарегистрировала событие. Смотрите, как взрыв на нефтезаводе меняет окрестности

Жители Ангарска и других населённых пунктов проснулись от громкого звука и ударной волны. «Около 6 проснулась от того, что кровать шатается (4 этаж в 92), небольшой звук. Думала, опять землетрясение, интернет молчит, думала, что приснилась. А тут такое», — рассказывает Валентина в группе «Непростой Ангарск» . «Я в Иркутске почувствовал», — добавляет Руслан.

Ircity пишет, что, по оценкам Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмостанция в Иркутске зарегистрировала сейсмическое событие в 5:52, что по времени совпадает с ЧП на заводе, оно было интерпретировано как взрыв на расстоянии 40 километров с энергетическим классом 9.7. Интенсивность толчков в Ангарске составила 4 балла.



На ТЭЦ в Ангарске взрывной волной выбило окна. Об этом, как передаёт «Ангарск 38», сообщают работники станции. Также в соцсетях расходятся видео из помещений, где разрушились конструкции подвесного плиточного потолка.

