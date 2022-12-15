Взрыв на нефтезаводе в Сибири приняли за землетрясение. Есть погибшие и пострадавшие

Сообщение поступило в пожарно-спасательную службу в 6 утра по местному времени, информирует областная прокуратура . По данным МЧС , к 8:18 пожар удалось локализовать на площади 2 500 квадратных метров. Работают 106 человек и 28 единиц техники.

Серьёзный пожар тушат 15 декабря на промплощадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области. Два человека погибли и пятеро пострадали.

В результате взрыва и пожара на территории АНХК погибли два человека. Пострадавших пятеро: один с черепно-мозговой травмой госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, четверо направлены на амбулаторное лечение, рассказывает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале .

«Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение», — пишет губернатор.



Угрозы населению Ангарска нет. В соседних домах проведено обследование, повреждений не выявлено. На работу инфраструктуры ЧП не повлияло, Ангарская нефтехимическая компания продолжает отгрузку топлива в полном объёме.



По предварительной версии, причиной взрыва могла стать загазованность систем технологической установки. Создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств возникновения пожара. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Взяты пробы воздуха.

