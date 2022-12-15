«Это очень плохая шутка». Лидер петербургских эсеров прокомментировала слова Нилова о мальчике Вове и ракетах

Глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия», вице-спикер городского парламента Марина Шишкина прокомментировала шутку своего однопартийца, депутата Государственной думы Олега Нилова. Накануне на благотворительной ёлке он, вытащив записку с просьбой о подарке, пошутил о мальчике Вове, который хочет получить ракеты.
«Вова, ты их получишь», — пообещал Нилов. Затем он добавил, что пошутил.
«Это очень плохая шутка. Я очень огорчена», — сказала Шишкина «Фонтанке». Она также выразила уверенность в том, что её позицию разделяет большинство членов регионального отделения.
Сам Нилов накануне пояснил для РИА Новости, что «имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский». «Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой «мальчиш-плохиш», — цитирует депутата агентство.
На звонки и сообщения «Фонтанки» Нилов не ответил.