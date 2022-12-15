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    Собирала миллионы за «доставку из Китая». В Петербурге попалась лже-импортер

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    Китайские товары обошлись уроженцам Армении и Владивостока в миллионы рублей. Доставка не пришла – зато в петербургской квартире «продавщицы» нашли немало дорогих вещей.

    Подозреваемую в особо крупном мошенничестве задержали накануне у собственной квартиры, стало известно «Фонтанке» 15 декабря. Следствие полагает, что в конце прошлого года она убедила 33-летнего покупателя перевести ей больше 1,2 миллиона рублей – якобы за доставку из Китая. Никакой доставки на самом деле не было, и за эту же несуществующую услугу летом 2022-го отдала 2,8 миллиона рублей 48-летняя жительница Владивостока.

    Подозреваемой 40 лет, она живет в доме на улице Ильюшина в Петербурге, ранее в преступных делах замечена не была. У нее дома нашли 17 банковских карт, ноутбук от Apple, планшет и три IPhone не самой новой версии. Все это, а также 53 тысячи рублей, изъяли, а фигурантка отправилась в камеру.

    Следствие проверяет, не попались ли на уловку другие доверчивые покупатели.

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