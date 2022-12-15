«Известия»: H&M отказался платить за аренду, российские ТЦ подают иски в суд

Ретейлер одежды H&M отказался оплатить счета, выставленные за аренду российскими торговыми центрами. Арендодатели подали иски в суд на ушедший бренд. Об этом 15 декабря сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ).

По словам члена президиума организации Дмитрия Москаленко, H&M задолжал около 1 млрд рублей, а ТЦ могут не получить эти средства, даже если выиграют. Как пишет издание, против шведской марки зарегистрировано уже 15 исков. По одному из дел суд арестовал 215 млн рублей на счету H&M.