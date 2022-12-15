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    «Известия»: H&M отказался платить за аренду, российские ТЦ подают иски в суд

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    Ретейлер одежды H&M отказался оплатить счета, выставленные за аренду российскими торговыми центрами. Арендодатели подали иски в суд на ушедший бренд. Об этом 15 декабря сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ).

    По словам члена президиума организации Дмитрия Москаленко, H&M задолжал около 1 млрд рублей, а ТЦ могут не получить эти средства, даже если выиграют. Как пишет издание, против шведской марки зарегистрировано уже 15 исков. По одному из дел суд арестовал 215 млн рублей на счету H&M.

    Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала, что основной риск сложившейся ситуации — в банкротстве российского юридического лица шведского ретейлера.

    В начале декабря шведский ретейлер H&M сообщил о закрытии всех своих торговых точек в России.

    Шведский бренд одежды H&M объявил об уходе с российского рынка в середине июля. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие этого составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).

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    Комментарии 2

    knikk7015 Дек 2022 в 09:25
    Удачи
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