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    Ушли по-шведски. H&M подтвердил закрытие всех своих магазинов в России

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    9 комментариев
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Шведский ретейлер H&M закрыл все свои торговые точки в России.

    «Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты», — цитирует пресс-службу компании РИА Новости 6 декабря. Ранее ретейлер отмечал, что сеть будет работать до тех пор, пока не распродаст большую часть стока.

    На прошлой неделе по соцсетям разошлось видео, в котором толпа молодых улыбающихся людей стоит у входа в магазин и машет руками, пока перед ними медленно опускается решетка-заслон.

    H&M объявила об уходе с российского рынка в середине июля. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие этого составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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    Комментарии 9

    SU LUX INN06 Дек 2022 в 16:30
    да, придется теперь Лапти из репы носить!
    +1−3
    ankin.200106 Дек 2022 в 16:25
    Не являюсь поклонницей H&M, но сам факт закрытия магазина удручает, и молодёжь, по доступным ценам могла покупать различные товары
    +3−1
    ViktorLeningrad06 Дек 2022 в 16:16
    Очень жаль, что развалили "Красный треугольник" , фабрику Володарского, "Скороход" и другие наши бренды. Апрашка теперь выручить всех. Как сказали, там есть достойные вещи из Турции.
    +4−1
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