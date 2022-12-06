Ушли по-шведски. H&M подтвердил закрытие всех своих магазинов в России

«Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты», — цитирует пресс-службу компании РИА Новости 6 декабря. Ранее ретейлер отмечал, что сеть будет работать до тех пор, пока не распродаст большую часть стока.

Шведский ретейлер H&M закрыл все свои торговые точки в России.

На прошлой неделе по соцсетям разошлось видео, в котором толпа молодых улыбающихся людей стоит у входа в магазин и машет руками, пока перед ними медленно опускается решетка-заслон.



H&M объявила об уходе с российского рынка в середине июля. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие этого составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).

