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    Подсчитано число задержанных и убитых журналистов в мире в 2022 году

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    В мире по состоянию на 1 декабря 2022 года задержано 533 журналиста — на 13,4% больше, чем год назад. Это является новым рекордом, сообщается в ежегодном отчёте международной организации «Репортёры без границ», опубликованном 14 декабря.

    Согласно данным RSF, наибольшее число задержанных журналистов — в Китае (110), Мьянме (62) и Иране (47). В России задержано 18 сотрудников СМИ.

    Также в текущем году во всём мире, согласно отчёту, увеличилось количество убитых журналистов — это печальное число выросло на 18,8%, до 57. 65 представителей профессии сейчас находятся в заложниках, 49 — пропали без вести.

    Самой опасной для журналистов страной в четвёртый раз подряд названа Мексика, где в 2022 году погибли 11 человек из мира СМИ. Второе место в этом списке занимает Украина.

    Напомним, в майском рейтинге свободы прессы, также подготовленном RSF, Россия за год опустилась на пять строчек, заняв 155-ю позицию. При этом Белоруссия расположилась на 153-й строчке.

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