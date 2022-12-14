Подсчитано число задержанных и убитых журналистов в мире в 2022 году

В мире по состоянию на 1 декабря 2022 года задержано 533 журналиста — на 13,4% больше, чем год назад. Это является новым рекордом, сообщается в ежегодном отчёте международной организации «Репортёры без границ», опубликованном 14 декабря.



Согласно данным RSF, наибольшее число задержанных журналистов — в Китае (110), Мьянме (62) и Иране (47). В России задержано 18 сотрудников СМИ.



Также в текущем году во всём мире, согласно отчёту, увеличилось количество убитых журналистов — это печальное число выросло на 18,8%, до 57. 65 представителей профессии сейчас находятся в заложниках, 49 — пропали без вести.

