Пресса оказалась свободнее в Белоруссии, чем в России

«Репортеры без границ» опубликовали свежий рейтинг свободы прессы. Россия опустилась на пять строчек в списке, где и так все плохо.

Список из 180 стран, где наверху оказались самые свободные журналисты, замыкает чуть больше 20 «аутсайдеров», на последнем месте Северная Корея.

А открывает низшую часть рейтинга, в котором состояние свободы прессы характеризуется как «очень тяжелое», Белоруссия, у нее 153-е место. Россия за год опустилась на пять строчек, заняв 155-ю позицию.

Самыми свободными стали Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия. США за год поднялись на два пункта и теперь на 42-м месте рейтинга.