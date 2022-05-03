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    Пресса оказалась свободнее в Белоруссии, чем в России

    1598
    8 комментариев

    «Репортеры без границ» опубликовали свежий рейтинг свободы прессы. Россия опустилась на пять строчек в списке, где и так все плохо.

    Список из 180 стран, где наверху оказались самые свободные журналисты, замыкает чуть больше 20 «аутсайдеров», на последнем месте Северная Корея.

    А открывает низшую часть рейтинга, в котором состояние свободы прессы характеризуется как «очень тяжелое», Белоруссия, у нее 153-е место. Россия за год опустилась на пять строчек, заняв 155-ю позицию.

    Самыми свободными стали Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия. США за год поднялись на два пункта и теперь на 42-м месте рейтинга.

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    Комментарии (7)

    NasushnyBread
    Современная Россия влетела с разбегу в узкий тоннель,
    и пока из него не выберется все разговоры о свободе - пустое
    274655793
    А Соловьев с Симонян?
    Piter Russo
    Попробуйте опубликовать статью об освобождении Эстонии в 14 сент. 1944 г. – 24 нояб. 1944 г. советскими войсками в Postimees или в Eesti Ekspress. После этого узнаете реалистичный рейтинг Эстонии.
    Все эти страны - Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия - просто на уровне редакций не допускают публикаций альтернативных мнений, кто что-то пытается донести альтернативное - становиться маргиналом и вылетает из профессии, их уже никто не спросит об свободе прессы.
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