На большом воздушном шаре. В Петербурге экс-защитника совсекретной информации арестовали по делу о надувательстве

Невский районный суд заключил под стражу Александра Кремнева, в прошлом сотрудника ГУ МВД, защищавшего совершенно секретную информацию, а ныне — предприимчивого коммерсанта. Александра обвиняют в серии мошенничеств. Об избрании меры пресечения 14 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В ходе предварительного следствия установлено, что в начале августа некто путем обмана, посулив катание на воздушном шаре, похитил с карточки петербуржца 13 тысяч рублей. Как ранее писала «Фонтанка», в деле Кремнева похожих эпизодов более десятка.
В прошлом он окончил Университет МВД, успел поработать в главке полиции на интересной должности. Пока силовики ломали дверь в его квартиру, мужчина выбрасывал в окно все, что могло представлять хоть какую-то ценность для следствия.