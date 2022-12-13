В Петербурге накрыли «Русский Дубай». За обман на воздушном шаре задержан экс-защитник совсекретной информации

Если вы покупали услуги на вертолет или прогулки на Lamborghini, то это новость для вас. Смышленый выпускник Университета МВД все это продавал без надежды для клиентов. «Фонтанка» узнала, что он сегодняшним вечером выкидывал из окна на седьмом этаже.

Оперативники «заказного» отдела уголовного розыска, которым нарезали задачу отыскивать дистанционных мошенников, буквально несколько часов назад 13 декабря предупреждали прохожих у дома 11 по проспекту Испытателей, чтобы они поберегли голову и посторонились. Дело в том, что, по информации «Фонтанки», пока ломали дверь в квартиру 27-летнего петербуржца Кремнева, он выкидывал из окна телефоны, компьютеры и прочее it.

