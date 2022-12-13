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    В Петербурге накрыли «Русский Дубай». За обман на воздушном шаре задержан экс-защитник совсекретной информации

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    Если вы покупали услуги на вертолет или прогулки на Lamborghini, то это новость для вас. Смышленый выпускник Университета МВД все это продавал без надежды для клиентов. «Фонтанка» узнала, что он сегодняшним вечером выкидывал из окна на седьмом этаже.

    Оперативники «заказного» отдела уголовного розыска, которым нарезали задачу отыскивать дистанционных мошенников, буквально несколько часов назад 13 декабря предупреждали прохожих у дома 11 по проспекту Испытателей, чтобы они поберегли голову и посторонились. Дело в том, что, по информации «Фонтанки», пока ломали дверь в квартиру 27-летнего петербуржца Кремнева, он выкидывал из окна телефоны, компьютеры и прочее it.

    Технику подобрали, молодого человека забрали, все отвезли в следствие Невского района, где в отношении него есть уголовное дело по мошенничеству.

    Заметим, ньюсмейкер — непростой. Он закончил Университет МВД, служил в ГУ МВД в редком подразделении — Центре защиты совсекретной информации (в его функции входил контроль за безопасностью от проникновения посторонних в компьютерные системы главка). Уволился в 2020 году. Судя по всему, специалист он толковый. Так, например, в его обычном телефоне обнаружили лишь три контакта. А в оставшихся сим-картах все записано кодами.

    По данным нашего издания, ему вменяется создание сайтов-обманок. Как, к примеру, «Русский Дубай», где рекламировались услуги по Ленинградской и Московской областям и Краснодарскому краю. Причем редкие: полеты на воздушном шаре, вертолете, аренда элитных авто — типа Lamborghini. От 50 до 70 процентов шла предоплата.

    Дальше вы знаете, что происходило. Сам задержанный тоже знает — только для начала ему уже предъявили одиннадцать потерпевших.

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