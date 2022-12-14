Глава Минтруда Котяков сообщил, когда россияне смогут подать заявление на универсальное пособие

Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что приём заявлений на выплату и назначение единого пособия для детей в возрасте до 17 лет в малоимущих семьях, а также для беременных женщин начнётся с 28 декабря. Такое заявление он сделал в среду во время совещания президента страны с членами правительства.

Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года. С 28 декабря граждане смогут заполнить электронные заявления на портале государственных услуг.

Котяков напомнил, что со следующего года в России будет создан Социальный фонд, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Он будет заниматься всеми вопросами, связанными с социальными выплатами населению.