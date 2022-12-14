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    Смертельное падение рабочих в шахту лифта на намыве в Петербурге стало уголовным делом

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    В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих-иностранцев на намывных территориях. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба городского ГСУ СК.

    В Василеостровском районе на стройке с высоты 13-го этажа двое рабочих упали в шахту лифта. Они скончались от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

    Как ранее писала «Фонтанка», по предварительной информации, погибли 25-летний гражданин Таджикистана, состоящий на миграционном учете, и его 29-летний земляк-нелегал. Никто из их коллег обстоятельств падения не видел.

    Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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