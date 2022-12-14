На намыве в Петербурге двое рабочих упали в шахту лифта с 13-го этажа

Двое иностранных рабочих погибли на стройке жилого дома в Василеостровском районе.
Скорую, полицию, СК и прокуратуру накануне около шести вечера вызвали на намывные территории, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря. По предварительной информации, 25-летний гражданин Таджикистана, состоящий на миграционном учете, и его 29-летний земляк-нелегал упали в шахту лифта с высоты 13-го этажа. Причем никто из коллег обстоятельств падения не видел.
От полученных травм рабочие скончались.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.