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    На намыве в Петербурге двое рабочих упали в шахту лифта с 13-го этажа

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    Двое иностранных рабочих погибли на стройке жилого дома в Василеостровском районе.

    Скорую, полицию, СК и прокуратуру накануне около шести вечера вызвали на намывные территории, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря. По предварительной информации, 25-летний гражданин Таджикистана, состоящий на миграционном учете, и его 29-летний земляк-нелегал упали в шахту лифта с высоты 13-го этажа. Причем никто из коллег обстоятельств падения не видел.

    От полученных травм рабочие скончались.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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