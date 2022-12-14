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    «Спрашивал: нужно делать прививку или нет?» Путин доложил о сделанной прививке от гриппа

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    Президент РФ Владимир Путин доложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой о сделанной прививке от гриппа. Об этом глава государства заявил 14 декабря во время совещания с членами правительства. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    «Помните, я несколько дней назад спрашивал вас: нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: да, надо сделать. Докладываю — вчера сделал», — рассказал российский лидер.

    Также Путин добавил, что уже успешно позанимался спортом, и посоветовал коллегам следовать его примеру.

    На совещании президент Владимир Путин рассказал о мощном росте ОРВИ и гриппа в России.

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