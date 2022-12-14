Может дорого обойтись. Бразильская конфедерация футбола получила иск за пренебрежение к коту

В Бразилии группа неправительственных организаций (НПО) и Национальный форум защиты животных подали совместный иск к местной конфедерации футбола за грубое обращение с котом, которое позволил себе во время пресс-конференции на ЧМ-2022 в Катаре пресс-атташе сборной Винисиус Родригес. Сумма исковых требований оценивается в 1 млн реалов (порядка 200 тысяч долларов), сообщает 14 декабря аргентинский журнал El Grafico.
Также истцы требуют публичных извинений и организации специальной программы по обучению сотрудников CBF навыкам охраны окружающей среды и ухода за животными.
«Фонтанка» писала, что в ходе предматчевой пресс-конференции перед игрой с Хорватией сотрудник пресс-службы сборной Бразилии беспардонно сбросил со стола кошку, которая посмела туда залезть. После этого в адрес мужчины со всего мира посыпались проклятия от любителей котиков. Отметим, что матч с хорватами в 1/4 финала ЧМ бразильцы проиграли.