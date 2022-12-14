Рогатый и вальяжный остановил машину в Сосновом Бору

Движение автомобилей в Сосновом Бору временно остановил лесной житель. Рогатый вышел из-за кустов, уверенно прошёлся по проезжей части и нырнул в заросли на другой стороне. Видеозапись, на которой это показано, 14 декабря появилась во «ВКонтакте»
По словам автора ролика, лоси появляются в этой части города не так уж редко. Конкретно этого он заметил на улице Академика Александрова.
В Петербурге также обитают дикие животные, некоторые из них — довольно редкие. Например, в ноябре на берегу Финского залива в районе Большой Ижоры нашли следы европейской косули, занесённой в Красную книгу города.