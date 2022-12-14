За отравление детей хлором в бассейне фитнес-центра на юге Петербурга ответит никто

Фрунзенский райсуд вынес постановление по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей. Речь идет о случае, когда в бассейне сети «Fitness House» на Ярослава Гашека пятеро детей отравились хлором.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 декабря, на скамье обвиняемых оказался глава службы сервиса компании, у которой был договор с фитнес- центром о подготовке воды в бассейне. Сергей Ермолаев, как было установлено в суде, 18 сентября 2020 года около пяти дня не проконтролировал работу системы водоподготовки, не увидел неправильно установленный автоматический выключатель. Он не был рассчитан на работу с циркуляционным насосом, установленным в бассейне, который подавал воду с химическими реагентами (гипохлорит А, Ph-минус) в чашу большого бассейна. В итоге вода с большой концентрацией хлора попала в воду, в которой занимались дети.

