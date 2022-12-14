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    За отравление детей хлором в бассейне фитнес-центра на юге Петербурга ответит никто

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    Фрунзенский райсуд вынес постановление по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей. Речь идет о случае, когда в бассейне сети «Fitness House» на Ярослава Гашека пятеро детей отравились хлором.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 декабря, на скамье обвиняемых оказался глава службы сервиса компании, у которой был договор с фитнес- центром о подготовке воды в бассейне. Сергей Ермолаев, как было установлено в суде, 18 сентября 2020 года около пяти дня не проконтролировал работу системы водоподготовки, не увидел неправильно установленный автоматический выключатель. Он не был рассчитан на работу с циркуляционным насосом, установленным в бассейне, который подавал воду с химическими реагентами (гипохлорит А, Ph-минус) в чашу большого бассейна. В итоге вода с большой концентрацией хлора попала в воду, в которой занимались дети.

    «Фонтанка» разговаривала со свидетелями произошедшего: эмоционально воскресить ЧП можно тут.

    Пятерых пострадавших увезли в детскую больницу № 5 с ингаляционным отправлением хлором. Последнего ребенка выписали из стационара лишь к концу месяца.

    В процессе адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Ермолаева в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

    Суд ходатайство удовлетворил.

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