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    Прокуратура показала, как пенсионер готовился к стрельбе в парадной на Жукова

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    В Петербурге утвердили обвинение 64-летнему местному жителю, который, по версии следствия, устроил стрельбу в парадной. Видео с предполагаемым стрелком 14 декабря публикует пресс-служба городской прокуратуры.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    Мужчину обвиняют в хулиганстве и незаконном ношении (приобретении, хранении, перевозке) огнестрельного оружия. Дело направлено в Калининский райсуд.

    Как писала «Фонтанка», стрельбу в парадной дома на улице Жукова открыли в августе. По предварительным данным, пенсионер был нетрезв, разругался с диспетчером дома и выстрелил из боевого пистолета ТТ по двери одной из квартир. Обошлось без пострадавших.

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