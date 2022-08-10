На улице Жукова пьяный пенсионер расстрелял дверь из боевого пистолета

Пьяный пенсионер из Калининского района Петербурга рискует стать фигурантом уголовного дела после стрельбы в подъезде собственного дома на улице Жукова. Ситуацию усугубляет то, что мужчина целился не из травматического или пневматического пистолета, а из боевого ТТ. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 августа.
История произошла накануне вечером. Около десяти часов в дежурную часть главка поступило сообщение от 65-летнего диспетчера дома на улице Жукова. Он рассказал, что неизвестный только что на лестничной площадке 5-го этажа выстрелил в дверь квартиры.
Приехавший наряд патрульных задержал у дома 64-летнего пенсионера. Было установлено, что в половине десятого вечера он разругался с диспетчером — тот сделал замечание нетрезвому жителю после езды по этажам на лифте. В итоге «герой» этой истории вышел на 5-м этаже и выстрелил из пистолета ТТ в одну из входных дверей. По счастливой случайности, в квартире никого не было.
Пенсионера доставили в отдел и для начала составили протокол о мелком хулиганстве. Пистолет с патронами отправлен на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.