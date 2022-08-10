На улице Жукова пьяный пенсионер расстрелял дверь из боевого пистолета

Пьяный пенсионер из Калининского района Петербурга рискует стать фигурантом уголовного дела после стрельбы в подъезде собственного дома на улице Жукова. Ситуацию усугубляет то, что мужчина целился не из травматического или пневматического пистолета, а из боевого ТТ. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 августа.



История произошла накануне вечером. Около десяти часов в дежурную часть главка поступило сообщение от 65-летнего диспетчера дома на улице Жукова. Он рассказал, что неизвестный только что на лестничной площадке 5-го этажа выстрелил в дверь квартиры.