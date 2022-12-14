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    Суд по крови. Петербурженке вернут деньги за приобретенные за свой счет льготные лекарства

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    Петербурженка выиграла суд у комитета по здравоохранению – ведомство компенсирует ей расходы на приобретение лекарственных препаратов и нанесенный моральный вред.

    О принятом решении Куйбышевского районного суда сообщила сегодня, 14 декабря, Объединенная пресс-служба судов города. Рассмотрение гражданского дела по иску прокурора в интересах петербурженки к комитету по здравоохранению завершилось в ее пользу: суд признал бездействие чиновников незаконным, взыскал расходы на приобретение лекарственного препарата в сумме 138 600 рублей и компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей.

    Петербурженке, в силу имеющегося заболевания, требовался препарат «Иммуноглобулин человеческий нормальный». Но поскольку в льготных отделах ОАО «Петербургские аптеки» этого жизненно важного препарата не было, она приобретала его за свой счет.

    Дефицит для льготников препарата «Иммуноглобулин человеческий нормальный» возник еще в конце прошлого года во многих регионах России, в том числе в Петербурге. В августе 2022 года ФАС перерегистрировала предельные цены на препарат крови, при этом стоимость некоторых зарубежных иммуноглобулинов выросла, других снизилась. И для части отечественных производителей препарата цена увеличилась. В то время как для лидера производства иммуноглобулинов – компании «Микроген» – ее уменьшили почти вдвое, и возник риск остановки производства.

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