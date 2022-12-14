Штраф уходит с «фронта». В Якутии пересмотрят наказание за слово, которое говорит даже Минобороны

Верховный суд Якутии отменил решение о штрафе за дискредитацию армии в отношении журналиста «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова. Об этом 14 декабря сообщает само издание.



Дело направлено на пересмотр в первую инстанцию.



«Фонтанка» писала, что в середине ноября Якутский городской суд оштрафовал Ефремова на 30 тысяч рублей. Фемида сочла дискредитацией армии слова журналиста в одном из эфиров, когда тот говорил о митингах против частичной мобилизации и произнес слово «фронт». По мнению суда, фронт может быть лишь на войне, а значит, Ефремов «выражал свое мнение, формируя мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ не в специальной военной операции, <…> а в «войне»».

