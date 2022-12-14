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    Основатель «Рив Гош» Мейер остается под стражей, потому что у него есть миллиард

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    Обвиняемый в мошенничестве основатель сети магазинов «Рив Гош» Август Мейер полностью возместил вменяемый ему ущерб, о чем суду рассказал представитель Сбербанка. Но это не повод отпускать его на волю, решил суд.

    О решении оставить Мейера под стражей сообщает объединенная пресс-служба судов 14 декабря. Предварительное следствие закончено, бизнесмен, его жена и еще одна фигурантка, Елена Стрельцова, знакомятся с материалами — их в деле на 150 томов.

    Следствие просило продлить для Мейера содержание под стражей, указывая на то, что после снятия ареста с его счетов и имущества (так как ущерб был возмещен) у бизнесмена остался еще примерно миллиард. В совокупности с гражданством в трех странах и тяжестью предъявленного, Мейер может скрыться от суда.

    Защита, как и прежде, просила его отпустить, потому что никуда Мейер не собирается. В качестве гарантии вновь предлагался залог в 25 млн рублей.

    Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Инна были задержаны 8 декабря прошлого года. Их обвиняют в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    BARSUKA14 Дек 2022 в 14:06
    а Костыгин ?
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