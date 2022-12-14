Основатель «Рив Гош» Мейер остается под стражей, потому что у него есть миллиард

Обвиняемый в мошенничестве основатель сети магазинов «Рив Гош» Август Мейер полностью возместил вменяемый ему ущерб, о чем суду рассказал представитель Сбербанка. Но это не повод отпускать его на волю, решил суд.

О решении оставить Мейера под стражей сообщает объединенная пресс-служба судов 14 декабря. Предварительное следствие закончено, бизнесмен, его жена и еще одна фигурантка, Елена Стрельцова, знакомятся с материалами — их в деле на 150 томов.

Следствие просило продлить для Мейера содержание под стражей, указывая на то, что после снятия ареста с его счетов и имущества (так как ущерб был возмещен) у бизнесмена остался еще примерно миллиард. В совокупности с гражданством в трех странах и тяжестью предъявленного, Мейер может скрыться от суда.