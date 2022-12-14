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    Разворот такси на Пятилеток отправил двух водителей в больницу. Одного спасти не смогли

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    Серьезная авария с участием легкового такси произошла в ночь с 13 на 14 декабря в Невском районе Петербурга. В ней погиб один человек, и еще один получил травмы.

    О ночном ДТП с такси на перекрестке улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что в 00:05 14 декабря в районе дома 15 по проспекту Пятилеток 28-летний водитель Hyundai Solaris стал разворачиваться на регулируемом перекрестке с улицей Джона Рида и столкнулся с Hyundai Genesis под управлением 39-летнего мужчины.

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    Обоих участников ДТП доставили в больницу. Водитель «Соляриса» был в тяжелом состоянии и позже скончался от полученных травм. Состояние водителя «Генезиса» оценили как средней тяжести.

    Фото: «Мегаполис»

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