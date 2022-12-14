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    Музыка

    Моргенштерн* вызвал на баттл Оксимирона**

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    Ценителей русскоязычного рэпа может ждать событие десятилетия — после обмена треками насмешливо-оскорбительного содержания, как это принято в среде, рэпер Моргенштерн*, объявленный Минюстом иноагентом после своего отъезда из России, вызвал на баттл своего легендарного старшего коллегу — рэпера Оксимирона**, также признанного Минюстом иноагентом.

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    «Уважаемый Мирон Янович**! — обратился Моргенштерн* к Оксимирону** в запрещенной соцсети. — Вам понадобился месяц, чтобы мне ответить. Я хочу ответить сейчас. Во-первых, как от старого фаната, низкий поклон, большое спасибо, наконец-то, впервые за пять? Шесть? Короче, [много] лет вы сделали песню и клип, который не стыдно посмотреть. Спасибо. Я рад быть частью этого, я рад, что вдохновил вас на это. <…> Мирон, я вызываю тебя на Versus Battle. Неважно, что он умер, мы возродим его»

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    В своем обращении Моргенштерн* имел в виду клип, выпущенный накануне Оксимироном**. В нем тот обыгрывает сценическое имя артиста, шутя, что «утренние звезды быстро гаснут», называет его «нерукопожатным» и говорит о том, что кончится внимание — тот «умрет перед камерами».

    В свою очередь клипу Оксимирона** предшествовал клип Моргенштерна* также вызывающего содержания.

    12 декабря Ленинский районный суд Петербурга привлек рэпера Мирона Федорова** к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

    * Внесён Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

    **Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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