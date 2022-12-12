Петербургский суд оштрафовал Oxxxymiron* за видео «ВКонтакте» с приветом из Петербурга

Ленинский районный суд Петербурга привлек рэпера Мирона Федорова* к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 декабря, Оксимирон* 24 февраля разместил на своей странице «ВКонтакте» видеозапись. На ней молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, которая начинается со слов: «Всем привет из Питера».
«Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», — сообщает пресс-служба.
Рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей.
На видео, которое сейчас уже недоступно на странице Оксимирона, он идет по городу и рассуждает о сложившейся ситуации.
Помимо этого стрима, в Октябрьском районном суде готовятся рассмотреть иск прокурора Адмиралтейского района к сервисам «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и «Звук», а также рэперу Оксимирону* о признании запрещенным трека «Ойда». На него пожаловалась Лига безопасного интернета. В тексте песни увидели «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием Интернета».
*Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.