Петербургский суд оштрафовал Oxxxymiron* за видео «ВКонтакте» с приветом из Петербурга

Ленинский районный суд Петербурга привлек рэпера Мирона Федорова* к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 декабря, Оксимирон* 24 февраля разместил на своей странице «ВКонтакте» видеозапись. На ней молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, которая начинается со слов: «Всем привет из Питера».

«Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», — сообщает пресс-служба.

Рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей.