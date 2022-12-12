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    Петербургский суд оштрафовал Oxxxymiron* за видео «ВКонтакте» с приветом из Петербурга

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    2 комментария

    Ленинский районный суд Петербурга привлек рэпера Мирона Федорова* к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 декабря, Оксимирон* 24 февраля разместил на своей странице «ВКонтакте» видеозапись. На ней молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, которая начинается со слов: «Всем привет из Питера».

    «Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», — сообщает пресс-служба.

    Рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей.

    На видео, которое сейчас уже недоступно на странице Оксимирона, он идет по городу и рассуждает о сложившейся ситуации.

    Помимо этого стрима, в Октябрьском районном суде готовятся рассмотреть иск прокурора Адмиралтейского района к сервисам «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и «Звук», а также рэперу Оксимирону* о признании запрещенным трека «Ойда». На него пожаловалась Лига безопасного интернета. В тексте песни увидели «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием Интернета».

    *Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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    Комментарии 2

    funtanka12 Дек 2022 в 12:07
    > действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием Интернет

    Ну вот, а говорили диванные войска, ни на что не способные... А прокурор говорит что вполне способны расчленить Россию прямо с дивана.
    +0−0
    виноватобама12 Дек 2022 в 12:02
    плохого человека не оштрафуют
    +0−0
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