    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    751мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.21eur66.7

    В Петербурге вынесли приговор по делу о дезорганизации деятельности в СИЗО. В материалах фигурировали оплеуха и щека

    1483
    обсудить

    Колпинский районный суд признал жителя Петербурга виновным в «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». К своему сроку за «разбои» одним ударом он добавил год в колонии строгого режима.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Михаил Василенко, который находился под арестом и содержался в «Крестах», 22 августа утром в коридоре корпуса 2 СИЗО-1 напал на инспектора отдела режима и надзора. Фактически же ударил его по лицу, в результате чего у сотрудника появилась «болезненная припухлость» левой щеки.

    До этого, как стало известно «Фонтанке», суд признал Василенко виновным в серии разбоев и приговорил его к пяти годам в колонии.

    Так как дело об ударе рассматривалось в особом порядке, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. А по совокупности — 6 лет в колонии строгого режима.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close