В Петербурге вынесли приговор по делу о дезорганизации деятельности в СИЗО. В материалах фигурировали оплеуха и щека

Колпинский районный суд признал жителя Петербурга виновным в «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». К своему сроку за «разбои» одним ударом он добавил год в колонии строгого режима.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Михаил Василенко, который находился под арестом и содержался в «Крестах», 22 августа утром в коридоре корпуса 2 СИЗО-1 напал на инспектора отдела режима и надзора. Фактически же ударил его по лицу, в результате чего у сотрудника появилась «болезненная припухлость» левой щеки.
До этого, как стало известно «Фонтанке», суд признал Василенко виновным в серии разбоев и приговорил его к пяти годам в колонии.
Так как дело об ударе рассматривалось в особом порядке, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. А по совокупности — 6 лет в колонии строгого режима.