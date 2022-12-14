В Петербурге вынесли приговор по делу о дезорганизации деятельности в СИЗО. В материалах фигурировали оплеуха и щека

Колпинский районный суд признал жителя Петербурга виновным в «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». К своему сроку за «разбои» одним ударом он добавил год в колонии строгого режима.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Михаил Василенко, который находился под арестом и содержался в «Крестах», 22 августа утром в коридоре корпуса 2 СИЗО-1 напал на инспектора отдела режима и надзора. Фактически же ударил его по лицу, в результате чего у сотрудника появилась «болезненная припухлость» левой щеки.

