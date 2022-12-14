«Я иду служить». Минобороны рассказало, куда попал ушедший в добровольцы основатель Earlymusic Андрей Решетин

Министерство обороны РФ создало творческие бригады для поддержания духа участников спецоперации на Украине. Первая такая бригада — в составе артистов и мобилизованных — уже начала работу в зоне СВО. Об этом со ссылкой на представителя военного ведомства 14 декабря сообщает ТАСС.



Отмечается, что в состав таких бригад вошли исполнители различных жанров — от музыкантов и драматических актёров до профессиональных художников и артистов цирка, добровольно поступивших на военную службу. В частности, в её составе выступают бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин и ведущий актёр московского театра «Современник» Евгений Павлов. Кроме этого, бригада состоит из числа мобилизованных военнослужащих, у которых на этапе формирования подразделений командиры заметили творческие способности.

