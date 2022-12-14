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    Боевые действия на Украине

    «Я иду служить». Минобороны рассказало, куда попал ушедший в добровольцы основатель Earlymusic Андрей Решетин

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    Министерство обороны РФ создало творческие бригады для поддержания духа участников спецоперации на Украине. Первая такая бригада — в составе артистов и мобилизованных — уже начала работу в зоне СВО. Об этом со ссылкой на представителя военного ведомства 14 декабря сообщает ТАСС.

    Отмечается, что в состав таких бригад вошли исполнители различных жанров — от музыкантов и драматических актёров до профессиональных художников и артистов цирка, добровольно поступивших на военную службу. В частности, в её составе выступают бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин и ведущий актёр московского театра «Современник» Евгений Павлов. Кроме этого, бригада состоит из числа мобилизованных военнослужащих, у которых на этапе формирования подразделений командиры заметили творческие способности.

    В Минобороны заявили, что основными задачами творческих бригад является организация культурного досуга военнослужащих, сбор армейского фольклора, накопление опыта работы артистов в условиях ведения боевых действий. Первая бригада артистов и музыкантов убыла в объединённую группировку войск в ноябре и уже дала первый концерт в Мариуполе.

    Напомним, ранее «Фонтанка» опубликовала интервью основателя фестиваля Earlymusic и экс-скрипача «Аквариума» Андрея Решетина, в котором он подробно рассказал о своём решении уйти в добровольцы, обосновав его «необходимостью служить».

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