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    В Петербурге депутаты предлагают выплачивать инвалидам по зрению деньги на содержание собак-поводырей на пенсии

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    Заксобрание Петербурга направит министру труда и соцзащиты Антону Котякову обращение с просьбой изменить нормативные акты, чтобы инвалиды по зрению смогли получать средства на содержание собак-поводырей, которые уже вышли на пенсию. Соответствующий документ парламент города принял в окончательном, втором чтении на заседании 14 декабря.

    Как отмечают авторы обращения, депутаты Елена Киселева и Елена Рахова, после того, как собака больше не может выполнять свои обязанности проводника, инвалид может получить животное в собственность.

    «Однако собаку, которая больше не может работать проводником, далеко не каждый инвалид имеет возможность принять в собственность, содержать и лечить самостоятельно. Расставание с собакой, которая стала близким другом, невозможность воздать добром за добро крайне мучительно и тяжело для людей, имеющих I группу инвалидности. Инвалиды по зрению рассказывают нам о таком сложном и морально тяжелом выборе», – говорится в тексте обращения.

    Депутаты предложили изменить постановление правительства РФ, чтобы можно было выплачивать из казны содержание собак, вышедших на «пенсию» и оставшихся у своих хозяев.

    Ранее группа депутатов ЗакСа предложила доплачивать на содержание собак-поводырей за счет регионального бюджета, так как федеральной выплаты не хватает даже на корм.

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