В Петербурге депутаты предлагают выплачивать инвалидам по зрению деньги на содержание собак-поводырей на пенсии

Заксобрание Петербурга направит министру труда и соцзащиты Антону Котякову обращение с просьбой изменить нормативные акты, чтобы инвалиды по зрению смогли получать средства на содержание собак-поводырей, которые уже вышли на пенсию. Соответствующий документ парламент города принял в окончательном, втором чтении на заседании 14 декабря.



Как отмечают авторы обращения, депутаты Елена Киселева и Елена Рахова, после того, как собака больше не может выполнять свои обязанности проводника, инвалид может получить животное в собственность.

