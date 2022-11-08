В Петербурге предлагают ввести доплату на содержание собак-поводырей

В Петербурге группа депутатов ЗакСа разработала законопроект о региональных доплатах на содержание собак-поводырей. Сейчас есть только федеральная выплата, но ее не хватает даже на корм, считают авторы.
В настоящее время существует компенсация из федерального бюджета на содержание собак-проводников. Она в 2022 году составляет 28 748 рублей в год. С учетом инфляции, говорится в пояснительной записке к инициативе, в 2024 году выплата может быть увеличена до 34,4 тысячи рублей. Авторы предлагают с 1 января 2024 года ввести аналогичную доплату за счет регионального бюджета — 34,4 тысячи рублей в год. Такие доплаты существуют в некоторых регионах России. В Петербурге для этого необходимо скорректировать Социальный кодекс города.
По подсчетам авторов на примере корма из среднего сегмента, используемого для собак-поводырей, в год на корм для одного животного требуется более 80 тысяч рублей, без учета других расходов.
В Петербурге сегодня всего 29 получателей федеральной выплаты на собак-поводырей. Число людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в собаке-проводнике, но не имеющих их, авторы пообещали уточнить.
Авторами законопроекта являются депутаты Денис Четырбок, Александр Ржаненков и Елена Киселева. Инициатива уже поступила на рассмотрение Заксобрания.