В Петербурге предлагают ввести доплату на содержание собак-поводырей

В Петербурге группа депутатов ЗакСа разработала законопроект о региональных доплатах на содержание собак-поводырей. Сейчас есть только федеральная выплата, но ее не хватает даже на корм, считают авторы.



В настоящее время существует компенсация из федерального бюджета на содержание собак-проводников. Она в 2022 году составляет 28 748 рублей в год. С учетом инфляции, говорится в пояснительной записке к инициативе, в 2024 году выплата может быть увеличена до 34,4 тысячи рублей. Авторы предлагают с 1 января 2024 года ввести аналогичную доплату за счет регионального бюджета — 34,4 тысячи рублей в год. Такие доплаты существуют в некоторых регионах России. В Петербурге для этого необходимо скорректировать Социальный кодекс города.

