WBA восстановила российских боксеров в рейтинге

Всемирная боксёрская организация (WBA) восстановила в рейтингах российских и белорусских спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе WBA 14 декабря.



«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту», — заявили в WBA.



Там же добавили, что любой боксер, который выскажется в поддержку специальной военной операции на Украине или примет участие в ней, будет немедленно дисквалифицирован.



Напомним, что россиян исключили из рейтингов вскоре после начала боевых действий.

