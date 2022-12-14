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    WBA восстановила российских боксеров в рейтинге

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    Всемирная боксёрская организация (WBA) восстановила в рейтингах российских и белорусских спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе WBA 14 декабря.

    «Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту», — заявили в WBA.

    Там же добавили, что любой боксер, который выскажется в поддержку специальной военной операции на Украине или примет участие в ней, будет немедленно дисквалифицирован.

    Напомним, что россиян исключили из рейтингов вскоре после начала боевых действий.

    Ранее петербургский боксер Дмитрий Бивол получил награду «Боксер года» по версии WBA.

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