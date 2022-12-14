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    Whoosh привлек в ходе IPO 2,1 млрд рублей

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    Сервис аренды электросамокатов Whoosh в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже привлек 2,1 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии акций, сообщили в пресс-службе компании 14 декабря.

    Таким образом, рыночная стоимость Whoosh в результате размещения составит 20,6 млрд рублей. Помимо институциональных инвесторов, по итогам размещения акционерами компании стали более 20 тысяч частных инвесторов.

    Цена акций холдинга определена советом директоров по нижней границе — в размере 185 рублей за одну бумагу. Торги на бирже начнутся в 15:00 14 декабря.

    Это первое IPO на российском фондовом рынке с начала 2022 года. Эксперты отмечали, что в нынешних геополитических условиях и экономической ситуации, результат размещения, отличный от полного провала, уже может восприниматься как успех. Напомним, всего компания планировала привлечь 5 млрд рублей, в том числе за счет продажи части акций действующих акционеров.

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