Whoosh привлек в ходе IPO 2,1 млрд рублей

Сервис аренды электросамокатов Whoosh в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже привлек 2,1 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии акций, сообщили в пресс-службе компании 14 декабря.
Таким образом, рыночная стоимость Whoosh в результате размещения составит 20,6 млрд рублей. Помимо институциональных инвесторов, по итогам размещения акционерами компании стали более 20 тысяч частных инвесторов.
Цена акций холдинга определена советом директоров по нижней границе — в размере 185 рублей за одну бумагу. Торги на бирже начнутся в 15:00 14 декабря.
Это первое IPO на российском фондовом рынке с начала 2022 года. Эксперты отмечали, что в нынешних геополитических условиях и экономической ситуации, результат размещения, отличный от полного провала, уже может восприниматься как успех. Напомним, всего компания планировала привлечь 5 млрд рублей, в том числе за счет продажи части акций действующих акционеров.